Talisca kahretti

Fenerbahçe, sezonun kaderini doğrudan etkileyen dev maçta taraftarlarını kahretti. Galatasaray deplasmanında henüz 11. dakikada Davinson Sanchez'in Sidiki Cherif'e ceza sahası içinde yaptığı hamle sonrası hakem Yasin Kol direkt penaltı noktasını gösterdi. Kritik derbide penaltı kazanan sarı-lacivertliler öne geçmek için umutlandı. Ancak topun başına geçen Anderson Talisca yakaladığı dev fırsattan yararlanamadı. Topu auta gönderen Brezilyalı futbolcu, bütün taraftarlarını kahretti. Talisca'nın kaçan penaltısı sonrası sarı-lacivertli futbolcular da büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan Talisca maçın 45+1'de sert bir şut çekerken direğe takıldı. Talisca 65'te oyundan çıktı.

KEREM KULLANMAK ISTEDI

Penaltı esnasında Kerem Aktürkoğlu atışı kullanmak istedi. Ancak takımın birinci penaltıcısı olan Anderson Talisca topun başına geçti. Daha önce 28. haftada Beşiktaş derbisinde son dakikada penaltıyı gol yapan Kerem, Talisca'nın kaçırdığı atış sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

3 KEZ KAÇIRDI

Anderson Talisca bu sezon Süper Lig'de 3 kez penaltı kaçırdı. Ligin birinci haftasında Alanyaspor ve ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında penaltı atışlarından faydalanamayan Talisca, ligde bu sezon en fazla penaltı kaçıran futbolcu oldu. Fenerbahçe bu 3 maçta 7 puan kaybetti.

MERT'TEN HEDIYE

Galatasaray'ın üçüncü golünde Mert Günok çıkıp aldığı topu takım arkadaşı Archie Brown'a çarpınca elinden kaçırdı. Bu hata üzerine sarı-kırmızılılar Lucas Torreira ile üçüncü golü attı. Mert Günok maçı 3 kurtarışla tamamlasa da yediği goldeki hata büyük üzüntü yaşattı.

EDERSON YIKTI

Kaleci Ederson, derbide kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray'ın penaltı kazandığı anda ısrarla yerine geçmeyen Brezilyalı eldiven ikinci sarı kart görüp ihraç edildi. Çılgına dönen Ederson, hakem Yasin Kol'a çok sert tepki gösterdi. Deneyimli isim geçen hafta Rize maçında da hatalı çıkışıyla puan kaybına neden olmuştu. Ederson yerine Mert Günok kaleye geçti.

RAKİP İYİYDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi yenilgisini değerlendirdi. Tedesco, "Aslında iyi başladık. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı. İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı, kırmızı kart. Sonra da kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var" dedi. İtalyan hoca, "Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. İyi bir rakibe karşı oynadık" diye konuştu.

PENALTIYI ATSAK FARKLI OLABİLİRDİ

RAMS Park'a ilk kez rakip olarak gelen Kerem Aktürkoğlu, "Penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde" dedi.

ÜÇ OYUNCU CEZALI

Derbide yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de sarı kart sınırında yer alan Archie Brown, Guendouzi ve Mert Müldür cezalı duruma düştü. İlk yarıda sarı kart gören İngiliz sol bek, ile ikinci yarıda kartlar gören Guendouzi ile Mert gelecek hafta Başakşehir maçında oynayamayacak.

KANTE ŞAŞIRTTI

Sarı-lacivertlilerin yediği ilk gol öncesinde takımı hücumdayken hatalı geri pas yapan N'Golo Kante tepki topladı. Beklenen performansı veremeyen Kante, Galatasaray'ın iptal edilen 2. golünde de Sane'den yediği çalım ve mücadeleyi bırakması nedeniyle eleştirildi.

SAKIN HA SEZONU

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisi sonrası sert ifadeler kullandı. Ertan Torunoğulları, "'Sakın Ha' sezonu herkese hayırlı olsun, biz de en kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp yönetim ve takım adına kararlar alacağız ve açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

UTANÇ VERİCİ

İsmail Yüksek maç sonunda üzüntü yaşadıklarını belirtti. İsmail, "Konuşamıyorum! Dilim varmıyor. Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum! Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor. Özür dilemek istiyorum" diye konuştu.