Başkan Erdoğan'dan tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EuroCup 1'de şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe İstanbuljet Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile EuroCup 3'te şampiyon olan Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için kutlama mesajları yayınladı. EuroCup 1 finalinde bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ı 61-57 yenen temsilcimiz Fenerbahçe İstanbuljet'i kutlayan Başkan Erdoğan, "Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan, EuroCup 3 finalinde de İspanyol temsilcisi Club Deportivo Amivel'i 106-99 yenen temsilcimiz Beşiktaş için, "Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum" mesajını yazdı.