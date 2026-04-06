İyi hissediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş galibiyeti sonrası konuştu. Tedesco, "Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim" ifadelerini kullandı. İtalyan hoca, "Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Brown, Levent. Jayden da markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum" dedi.

ASENSIO KONTROLE GİTTİ

Marco Asensio'nun sakatlığı hakkında bilgi veren genç teknik adam, "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu" dedi. Tedesco, şöyle devam etti: "İsmail son idmanda şiddetli darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."

TEDESCO'NUN MÜTHİŞ SEVİNCİ

Derbi galibiyeti sonrası Teknik Direktör Domenico Tedesco müthiş bir sevinç yaşadı. Hem Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı sonrası hem de maçın ardından İtalyan hoca adeta kendinden geçti.Tribünlere doğru koşan Tedesco, mutluluğunu taraftarlarıyla paylaştı.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 25 lig maçında 16 galibiyet elde etti.