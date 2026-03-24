Fenerbahçe transferde düğmeye bastı: Hollanda harekatı!
Fenerbahçe yaz transfer dönemi için sürpriz bir girişimde bulundu. Sarı-lacivertli yönetim, Hollanda Ligi Eredivisie'den 21 yaşındaki Türk oyuncuya yöneldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Bu sezon Hollanda Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Başar Önal, istatistikleriyle göz kamaştırıyor.
NEC Nijmegen formasıyla 29 maça çıkan genç oyuncu, tüm kulvarlarda 8 gol 8 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri çekmeyi başardı.
Genç oyuncu ayrıca alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla 7 maçta 1 gol attı.
Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı... Sarı-lacivertliler, şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.