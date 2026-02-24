Fenerbahçe fırsat tepti

G.Saray'ın Konya'ya 2-0 mağlup olduğu haftada F.Bahçe, dün Kasımpaşa'yı konuk etti. Kadıköy'de taraftarlar, takımlarının sahadan üç puanla ayrılıp zirveye ortak olacağından emindi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının benzeri bir futbol ortaya koydu. Birçok eksiği bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında bir türlü istediğini sahaya yansıtamayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda net fırsatları harcadı.

GOLLER UZATMALARDA GELDİ

2. yarıda da top F.Bahçe'nin kontrolündeydi ancak aranan gol bir türlü gelmedi. Dakika 90 olduğunda tribünlerde homurdanmalar başladı. 90+3'te Ouanes kırmızı gördü. Paşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe de 90+5'te Asensio'yla öne geçti. Kadıköy bayram yerine çevrildi. Ancak 90+11'de Kasımpaşa ikinci yarıdaki ilk atağını yaptı. Allevinah da golü attı. Chobani Stadı bu kesti. Maç 1-1 bitti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada zirveye ortak olma şansını kaçırdı.

MUSABA 3 MAÇ SONRA

F.Bahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.

1.5 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1.5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan Levent, son olarak Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde ilk 11 başlamış ve sakatlık yaşamıştı.

Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olan Levent Mercan, dün ise Mert'ten formayı aldı.

CENK TOSUN VE İRFAN CAN'A TEPKİ

SARI-LACİVERTLİLERİN devre arasında Kasımpaşa'ya gönderdiği Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci, dün Kadıköy'e rakip olarak çıktı.

F.Bahçeli tribünler, iki oyuncuya tepki gösterdi.

Özellikle 76'da oyundan çıkan Cenk Tosun, sarı- lacivertli taraftarlar tarafından uzun süre ıslıklandı.

İki oyuncunun da sahada kaldığı sürede sergilediği performans ise eleştirildi.

STOPER KABUSU

F.BAHÇE'DE stoper krizi baş gösterdi...

Avrupa Ligi'ndeki Nottingham maçında kaptan Skriniar sakatlandı. Slovak stoperin en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Skriniar'dan gelen bu kötü haber sonrasındaki dünkü Kasımpaşa mücadelesinde iki şok birden yaşadı. Önce 27. dakikada Çağlar Söyüncü, arka üst adalesinden sakatlık yaşadı. Milli stoperin yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise; bu kez Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı.

Hollandalı'nın yerine ise Kante oyuna girdi.

Guendouzi stopere geçti. Kritik haftalar öncesinde 4 stoperinden üçü sakatlanınca teknik direktör Tedesco kararlar bağladı. Jayden ile Çağlar'ın durumu MR'dan sonra belli olacak.

4 KEZ TOPA DOKUNDU

76'daLevent Mercan'ın yerine oyuna giren Sidiki Cherif, 15 dakika uzatmayla birlikte 29 dakika sahada kaldı. Genç golcü bu sürede ise 4 kez topa dokunabildi. Şut atamayan oyuncu, 1 kez de top kaybetti.

ALKIŞLAR ÜÇ İSME

Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti.

Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Nottingham Forest maçı 11'ine göre Kasımpaşa müsabakasına 5 değişiklik ile çıktı. Tedesco, son maçta sakatlık yaşayan Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'ye şans verdi. Mert Müldür, Kante, Kerem ve Cherif'in yerine de İsmail, Nene, Musaba ve de Levent'i sahaya sürdü.

TALISCA BOŞ GEÇTİ

Fenerbahçe'nin bu sezon gol yükünü çeken Anderson Talisca, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında ağları havalandırmıştı. Brezilyalı oyuncu, dün ise Kasımpaşa mücadelesinde gol bulamadı ve iki maçlık gol atma serisine son verdi. Sambacı, 90 dakika içinde ise yakaladığı pozisyonları da cömertçe harcadı.