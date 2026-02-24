FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hesapta olmayan 2 puan kaybının ardından büyük üzüntü yaşadı. İtalyan teknik adam 90 dakika sonrası şöyle konuştu: "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz gerekiyor. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de maçı analiz etmemiz lazım. Bugün maçta iki farklı yarı izledik. Maç içerisinde çok fazla problem yaşadık. İki stoperimizi de değiştirmek zorunda kaldık.

YOLUMUZ DAHA ÇOK UZUN

Milan Skriniar da sakatlık yaşamıştı. İkinci yarıya başlarken sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık. Bu sistemi bir kere çalışmış olmamıza rağmen takım sahaya çok iyi bir şekilde yayıldı. Baskılı oynadık, golü bulduk. Sonrasında golü yedik. Çok yazık oldu.

Önümüze bakıp devam etmemiz gerekiyor. Yolumuz daha çok uzun. Biz hala yoldayız.

Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar ve Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe 3 maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız."

İSMAİL: BİTMİŞ BİR ŞEY YOK

İsmail Yüksek, iki farklı duyguyu yaşadıklarını söyledi. Milli orta saha, "İki maçta da 10 kişi kalan rakibe 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Üzgünüz.

Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Bu durumdan daha iyi şekilde çıkacağız" dedi.

NENE 6. ASİSTİNİ YAPTI

Fenerbahçe'nin Mali'li yıldızı Dorgeles Nene, Kasımpaşa maçında sarı- lacivertlilerin attığı tek golün pasını vererek sezon içindeki 6. asistini kaydetti.

Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda 5 gol, 6 asist yaparak toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

MERT MÜLDÜR'E TEPKİ

SARI-LACİ-VERTLİ takımın yediği golde, Mert Müldür'ün yaptığı pozisyon hatası Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

26 yaşındaki sağ bekin bireysel hatası nedeniyle beraberlik golünün geldiği yönünde yoğun eleştiriler yapıldı.

Tecrübeli oyuncu gol sonrası adeta yıkıldı.

MATADOR YETMEDİ

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa karşısında da skora katkı vermeyi sürdürdü. 45+1'de sol çaprazda topla buluşan 'Matador'un vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. 90+5'te sahne alan İspanyol yıldız, Nene'nin pasında gelişine vurdu, Opoku'ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla kucaklaştı. Büyük sevinç yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, formasını çıkardığı için sarı kart gördü. Marco Asensio bu sezon Süper Ligdeki 11'inci golünü kaydederken, 8 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

Tecrübeli futbolcu Kasımpaşa'nın golünden sonra büyük üzüntü yaşadı.

1 PUAN ÇOK DEĞERLİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1 puanı hak ettiklerini söyledi. Belözoğlu, "İlk yarı biz daha iyi oynadık.

İkinci yarı Fenerbahçe sistemsel değişiklik yaptı. Aldığımız puan çok değerli. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz.

1 puan, önümüzdeki haftalarda altın değerinde olacak" dedi.