CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Diego Carlos’a iki talip çıktı

Diego Carlos’a iki talip çıktı

Sezon başında İtalyan ekibi Como'ya kiralanan ve yeni sezonda da takımda düşünülmeyen stoper Diego Carlos'a iki talip çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Diego Carlos’a iki talip çıktı
Sezon başında İtalyan ekibi Como'ya kiralanan ve yeni sezonda da takımda düşünülmeyen stoper Diego Carlos'a iki talip çıktı. Mart ayında 33 yaşına basacak olan Brezilyalı oyuncuya ülkesinin takımlarından Palmeiras ve Fransız ekibi Lille talip oldu. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Carlos'u bonservisiyle göndermek isteyen yönetim, teklifleri bekliyor.
F.Bahçe'de Sörloth sesleri!
G.Saray'dan tepki paylaşımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Puan kaybı sonrası gözler Tedesco'da!
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan tepki paylaşımı! G.Saray'dan tepki paylaşımı! 01:08
Buruk: Büyük bir komedi Buruk: Büyük bir komedi 01:08
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! 01:08
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:08
G.Saray'dan VAR tepkisi G.Saray'dan VAR tepkisi 01:08
Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! 01:08
Daha Eski
Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... 01:08
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 01:08
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... 01:08
Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! 01:08
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 01:08
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 01:08