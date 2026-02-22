Sezon başında İtalyan ekibi Como'ya kiralanan ve yeni sezonda da takımda düşünülmeyen stoper Diego Carlos'a iki talip çıktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
