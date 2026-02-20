Yenilgiyi hak ettik

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşısında gelen sonuç sonrası öz eleştiri yaptı. Tedesco, ilk yarıdaki futbola değinerek "Aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Sadece maçın başında kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Başka bir şey yoktu. 2. yarı başında Sidiki Cherif'in bir pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı" yorumunu yaptı.

ÖZ GÜVEN KAYBETTİK

İTALYAN hoca, "Bir 11 belirlediğiniz zaman bunun altında yatan sebepler vardır.

Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip öz güven kazandı, biz öz güven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil" dedi.

Sidiki Cherif tercihini açıklayan Tedesco, "Sidiki Cherif hazır olmasa oynatmazdık.

Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız" diye konuştu.

İLK MAÇINDA YENİLMEDİ

Fenerbahçe'de iki ayrı dönemde görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, bu kez Nottingham Forest'ın başında Chobani Stadı'na geldi.

İngiliz ekibiyle ilk sınavını veren Portekizli teknik adamın başarılı istatistiği dikkat çekti. Tecrübeli hoca yeni takımlarıyla çıktığı ilk karşılaşmalarda hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 15 müsabakanın 11'inden galibiyetle ayrılan Vitor Pereira, 4 beraberlik aldı.

SINIFTA KALDI

Fenerbahçe'nin Angers'ten 22 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sidiki Cherif, ilk kez ilk 11'de süre aldı. 19 yaşındaki forvet, Nottingham Forest karşısında varlık gösteremedi. Pozisyona giremeyen ve top kaybı yapan Cherif, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

RAMAZAN UYARISI

NOTTINGHAM Forest Kulübü, maç öncesi Sultanahmet Meydanı'nda buluşan taraftarlarına Ramazan ayının ilk günü nedeniyle alkol tüketmemeleri çağrısında bulundu. Öte yandan kırmızı-beyazlı taraftarlar, 2 bin 250 kişilik misafir tribününü tamamen doldurdu.

LEVENT GERİ DÖNDÜ

GALATASARAY ile oynanan Süper Kupa Finali'nde sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Levent, 40 gün aradan sonra sahalara döndü. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 25 yaşındaki sol bek, ikinci yarıda bekleneni veremeyen Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.

KANTE ÜMİTLİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kante, yenilgiyi değerlendirdi. Fransız yıldız, "İstediğimiz sonucu alamadık, ama henüz her şey bitmiş değil. Bu maçın rövanşı da var. Daha iyisini yapma potansiyelimiz var. İkinci maçta kendimize inanmamız gerekiyor" dedi.

AYNI KAHIR!

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda Britanya ülkeleri İngiltere ve İskoçya'dan gelen rakiplere karşı sahasında üzücü yenilgiler aldı. 2024-2025 sezonunda son 16 turunda ilk maçta İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta 2-0 kazansa da penaltılarda elenmiş, sahasındaki yenilginin acısını yaşamıştı.

Kanarya, bu sezon da Avrupa Ligi'nde önce lig etabında sonra da son 16 turu play-off ilk maçında iki İngiliz ekibine yenildi. Lig etabında Premier Lig'de sezonun flaş takımlarından Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, dün akşam da Nottingham Forest'e kaybetti. Premier Lig'de 17. sırada olan Nottingham, Kadıköy'de 3-0'lık galibiyet aldı.

DESTEĞİ BIRAKMADILAR

Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları stadı tamamen doldurdu. Ancak Nottingham Forest'in golleri sonrası tribünde hayal kırıklıkları oldu. Buna karşın Fenerbahçe taraftarları takımlarına desteği bırakmadı ve son ana kadar tezahüratlar yaptı. Maç sonunda futbolcular ve teknik heyet tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI MAÇA GELDİ

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi. Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu'nu, sarı-lacivertli kulüp adına Başkan Vekili Murat Salar, Genel Sekreter Orhan Demirel ve yönetici Taner Sönmezer karşıladı.

FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI!

Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında tartışmalara neden olan pozisyon yaşandı. Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda top Nottingham'lı oyuncunun koluna çarptı. Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik direktör Tedesco, pozisyonun penaltı olduğu yönünde hakem Sandro Scharer'e yoğun itirazda bulundu. VAR ile iletişime geçen İsviçreli hakem oyunu devam ettirdi. İtirazlarının ardından Domenico Tedesco sarı kart gördü.