Fenerbahçe-Aston Villa MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | FB maçı nasıl, nereden izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında gözler, Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. İlk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir sınava çıkacak olan sarı-lacivertliler, güçlü İngiliz temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Domenico Tedesco yönetiminde çıkışını sürdüren Fenerbahçe, bu zorlu randevuda iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Talisca, Asensio, Kerem, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Guessand, Watkins

KANARYA'DA HEDEF 3 PUAN

Avrupa Ligi'nde son haftalara girilirken ilk 8'e kalmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Aston Villa ile oynanacak 7. hafta mücadelesinden 3 puan almayı amaçlıyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada hata yapmadan etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12. sırada yer alıyor. 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Aston Villa ise Unai Emery yönetiminde ilk 8'i garantilemek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🏆 #UEL Lig Aşaması 7. Maç 🆚 Aston Villa 🗓 22 Ocak Perşembe 🕣 20.45 📍 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 📲 #UEL #FBvAVL

"KAÇMAK İÇİN BİR SEBEP YOK"

UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

Şu an iyi bir formdayız. Takımın içerisinde iyi bir uyum var. Aston Villa karşısında kendi stilimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Aston Villa'nın Premier Lig'de aldığı sonuçları gördünüz. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda ve 3'üncü sırada. İyi bir takım ve iyi oyuncuları var. Bu tarz maçları oynamak bizim sabah uyanma sebebimiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kaçmak için bir sebep yok. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ TAKIM"

Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Emery, "Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon McGinn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE ASTON VILLA ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra bir resmi maçta mücadele edecek. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Taraflar 22 Ocak Perşembe günü oynayacakları müsabakayla 3. kez karşılaşacak.

ANDERSON TALISCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 9 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 5 maçta görev yaptı ve 5 gollük katkı sağladı. Trendyol Süper Lig'de de takımı adına ön plana çıkan Brezilyalı oyuncu son 3 maçta 5 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise forma giydiği 3 maçta fileleri havalandırdı. Sebastian Szymanski'nin de 1 golü bulunuyor.

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerin 5. haftada oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı. Brann karşısında kadroda olamayan Kolombiyalı forvetin, cezası 1 maça indirildi. 21 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Jhon Duran, Avrupa Ligi'nde Stuttgart, Viktoria Plzen ve Ferencvaros'a karşı toplam 63 dakika süre aldı.

SARI-LACİVERTLİLERİN AVRUPA KUPALARINDA 297. MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı, 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.

ASENSIO VE DURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

İspanyol futbolcu Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya bu kez rakip olacak. Aynı zamanda Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele edecek. Asensio, bordo-mavililerde 21 maçta görev aldı. Duran ise 2023-2025 yılları arasında oynadığı takımda 78 karşılaşmada şans buldu ve 20 gole imza attı. Jhon Duran genç yaşta dikkatleri üzerine toplayarak yüksek bir bonservis bedeliyle Al Nassr'a transfer oldu.

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan Fenerbahçe-Aston Villa maç kadrosunda olmayacak. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği forma giyemeyecek. Aynı zamanda Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde yer almıyor. Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Youssef En-Nesyri de özel izinli.

KUPA 2'DE 155. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.

ASTON VILLA İSTATİSTİKLERİ

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 43 puan topladı. Ligde aynı puana sahip Manchester City'nin gerisinde averajla 3. sırada yer alıyor. Sezona kötü başlayan ve ilk 5 maçta sadece 3 puan toplayan takım, sonrasında yükselişe geçti. Aston Villa, ligin 11-18. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Bordo-mavililer, ligde son maçında evinde Everton'a 1-0 mağlup oldu. Aston Villa, 22 maçta rakip filelere 33 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

UNAI EMERY 14 YIL SONRA KADIKÖY'DE

İspanyol teknik adam, kariyerinde Fenerbahçe ile 3. kez karşılaşacak. Emery, Spartak Moskova'nın başında 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda sarı-lacivertlilere rakip oldu. Evindeki ilk maçı 2-1 kazanan Rus ekibi, 29 Ağustos 2012'de Kadıköy'de oynanan maçta 1-1'lik beraberlik alarak gruplara kaldı. Emery, 2012 yılının kasım ayında ise takımdan ayrıldı.

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fabio Verissimo olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Fransız Jerome Brisard oturacak. AVAR'da ise Andre Narciso eşlik edecek. Godinho, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Midtjylland ile oynadığı maçı yönetti. Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda ise TFF tarafından 3 kez VAR'da görevlendirildi.