Fenerbahçe'de hedef kupada ilk galibiyet! İşte Tedesco'nun 11'i

Fenerbahçe’de hedef kupada ilk galibiyet! İşte Tedesco’nun 11’i

Süper Kupa zaferinin ardından Ziraat Türkiye Kupası’na odaklanan Fenerbahçe, C Grubu’ndaki ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında sahaya çıkıyor. İşte Tedesco’nun muhtemel 11’i… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Fenerbahçe’de hedef kupada ilk galibiyet! İşte Tedesco’nun 11’i

Turkcell Süper Kupa'yı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazanan Fenerbahçe, yönünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. C Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda 2. Lig Beyaz Grup takımı Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Fenerbahçe, kupanın ilk maçında Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Burak Yamaç, Ali Keten, Ali Eren, Göktan, Barış, Eren, Alhan, Emre Can, Emre Burgaz

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Guendouzi, Musaba, Szymanski, Kerem, Talisca

