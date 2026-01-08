Guendouzi tamam

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Lazio'nun 26 yaşındaki Fransız orta sahası Matteo Guendouzi'nin transferi için her konuda anlaşma sağladı. Sarı Kanarya, Guendouzi transferi için İtalyan ekibi Lazio ile 30 milyon euroluk bir anlaşma yaptı. Görüşmeleri tamamlayan sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcu ile 4.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Guendouzi'nin kısa sürede İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

TEDESCO'NUN İLK TERCİHİYDİ

26 yaşındaki Guendouzi, bu sezon Lazio formasıyla 16 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 1 asist yaptı. Merkez orta saha ve defansif orta saha olarak görev yapabilen tecrübeli futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Fransa Milli Takımı'nda da oynayan yıldız isim, Fenerbahçe tarihinin beşinci Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da Matteo Guendouzi transferine onay verdiği ve orta sahada için hazırladığı alternatifler listesinde ilk sıraya ismini yazdığı kaydedildi.

SUNDERLAND'DEN TEKLİF

Transfer döneminde Matteo Guendouzi'yi Fenerbahçe'nin yanında Sunderland de çok istiyor. Premier Lig ekibi, Fransız orta saha için Lazio ile iletişime geçmişti. Aynı şekilde Guendouzi ile de temasa geçen İngiliz kulübü, transferi çok istiyordu.

ÇİFT YÖNLÜ OYNUYOR

Matteo Guendouzi, orta sahada iki yönlü futboluyla göze çarpıyor. Fransız futbolcu hem 6 numarada hem de 8 numarada oynayabildiği için çok yönlü bir futbol stili taşıyor. Özellikle asist özelliğiyle dikkat çeken Guendouzi, hava toplarına da hakim bir görüntü çiziyor.

KULÜP TARİHİNİN EN DEĞERLİSİ

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Matteo Guendouzi, kulüp tarihinin en değerli transferi olmaya hazırlanıyor. 30 milyon euro bulan bir bedelle Lazio ile anlaşan Guendouzi, kulüp tarihinde ilk sırayı alacak. Şu anda Fenerbahçe'nin tarihindeki en pahalı transfer 22.5 milyon euro ile Benfica'dan gelen Kerem Aktürkoğlu...

SÜPER KUPA'YA YETİŞEBİLİR

Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa finalinde oynama şansına sahip... Galatasaray ile 10 Ocak Cumartesi günü yapılacak finalden 24 saat öncesine kadar yeni transferler kadroya yazılabilecek. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi de Fransız orta sahayı dev finale yetiştirmek için çaba harcıyor.