Nihat Özdemir geri dönüyor

2020'de Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak ihraç öncesi Fenerbahçe üyeliğinden istifa eden Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Bu kez "Fenerbahçe'ye geri dönmeye her zaman sıcak bakarım!" dedi. Özdemir, "Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde savaşanların başında geliyorum. Sanki 'Fenerbahçe şike yaptı demişim' gibi beni disipline sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?" İfadelerini kullandı.