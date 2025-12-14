Szymanski yolcu

Sarı-lacivertli takımda Szymanski ile yollar devre arasında ayrılabilir. Eski formunun uzağında kalan ve tribünler ile arası açılan Polonyalı futbolcu önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. Ocak ayında oyuncusundan 10 milyon euro seviyesinde bir gelir bekleyen sarı-lacivertliler, bu geliri bulduğu anda Szymanksi'nin gidişine onay verecek.
