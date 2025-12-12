Nesyri Afrika’yı bekliyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Faslı isme yakın kaynaklar, En-Nesyri’nin ocakta ayrılabileceğini öne sürdü. 28 yaşındaki forvetin Afrika Uluslar Kupası’nı önemsediği belirtildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri eleştirilerin merkezinde yer alan Youssef En-Nesyri, ara transferde takımdan ayrılabilir. Faslı yıldıza yakın kaynaklar, Africafoot'a yaptığı açıklamada; 28 yaşındaki forvetin, Avrupa'da başka bir takımda kariyerine devam etmek istediğini açıkladı. Haberde; En-Nesyri'nin İstanbul'da mutsuz olduğunu ve stresli ortamdan kurtulmak istediğini yakınlarına ifade ettiği belirtildi. Kendisine yapılan eleştiriler nedeniyle Faslı golcünün, sürekli gergin olduğu bilgisine yer verildi. Nesyri'nin de yönetimle konuştuğu ve ayrılma talebini ilettiği aktarıldı. Tecrübeli santrfor, Avrupa transfer piyasasında yeniden göze girebilmek için Afrika Uluslar Kupası'nı önemli buluyor ve buradaki performansıyla kendisine tekliflerin geleceğini umut ediyor.

Nesyri, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken, 8 gol 1 asist üretti.

