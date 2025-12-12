İrfan Can’a Polonya’dan talip var

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Polonya'dan kaleci İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi. Polonya basını, Rakow ve J.Bialystok takımlarının 27 yaşındaki eldiveni istediğini yazdı. Eğribayat, Ederson'un arkasında Tarık Çetin'in alternatifi olarak öne çıkmasıyla 3. kaleci durumuna düşen, devre arasında gönderilmesi planlanan futbolcular arasında yer alıyor. Tecrübeli kalecinin de forma şansı bulacağı bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi. Bu sezon 6 maçta oynayan İrfan Can, 7 gole engel olamadı, kalesini 2 maçta kapattı.