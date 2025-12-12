CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İrfan Can'a Polonya'dan talip var

İrfan Can’a Polonya’dan talip var

Polonya'dan kaleci İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi. Polonya basını, Rakow ve J.Bialystok takımlarının 27 yaşındaki eldiveni istediğini yazdı. Eğribayat, Ederson'un arkasında Tarık Çetin'in alternatifi olarak öne çıkmasıyla 3. kaleci durumuna düşen, devre arasında gönderilmesi planlanan futbolcular arasında yer alıyor. Tecrübeli kalecinin de forma şansı bulacağı bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi. Bu sezon 6 maçta oynayan İrfan Can, 7 gole engel olamadı, kalesini 2 maçta kapattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
