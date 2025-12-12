Fiorentina’nın Becao takibi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; ligde sonuncu sıradaki Fiorentina, Brezilyalı stoperi gündemine aldı. Fiorentina Sportif Direktörü Goretti, Udinese'de oynadığı dönemden beri Becao'yu beğeniyor. Rodrigo Becao'nun menajeri Ramalho, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti. Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 6 dakika forma giyen 29 yaşındaki savunmacının sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.