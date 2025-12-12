CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fiorentina’nın Becao takibi

Fiorentina’nın Becao takibi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; ligde sonuncu sıradaki Fiorentina, Brezilyalı stoperi gündemine aldı. Fiorentina Sportif Direktörü Goretti, Udinese'de oynadığı dönemden beri Becao'yu beğeniyor. Rodrigo Becao'nun menajeri Ramalho, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti. Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 6 dakika forma giyen 29 yaşındaki savunmacının sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
