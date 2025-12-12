Nainggolan’dan Fenerbahçe itirafı

Belçika'nın bir dönem yıldız isimlerinden olan şu anda Belçika 2. Lig ekiplerinden Lokeren'de oynayan Nainggolan, bir dönem Fenerbahçe'nin kendisini istediğini açıkladı. 37 yaşındaki orta saha Roma'da oynadığı dönemde sportif direktör Monchi'nin arkasından iş çevirip kendisini Türkiye'ye göndermek istediğini vurguladı. Nainggolan, bu duruma tepki gösterip İnter'e transfer olduğunu belirtti.