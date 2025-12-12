CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe orta sahasını Süper Lig'de buldu! Geçmişte de gündeme gelmişti

Fenerbahçe orta sahasını Süper Lig'de buldu! Geçmişte de gündeme gelmişti

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen o isim ile yeniden ilgilenmeye başladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe orta sahasını Süper Lig'de buldu! Geçmişte de gündeme gelmişti

Üç kulvarda yarışan Fenerbahçe, uzun maratonda kadro sıkıntısı yaşamamak için kolları sıvadı. Teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında eksik bölgelerini takviye edecek sarı-lacivertliler, ön liberoda alternatiflerini çoğaltmak amacıyla yurt içine gözünü çevirdi.

Fenerbahçe orta sahasını Süper Lig'de buldu! Geçmişte de gündeme gelmişti

Sarı Kanarya, Adana Demirspor'da da oynarken ilgilendiği ancak sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Maestro'yu tekrar gündemine aldı. Sportif Direktör Devin Özek'in, 22 yaşındaki Angolalı dinamoyla el sıkıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe orta sahasını Süper Lig'de buldu! Geçmişte de gündeme gelmişti

Sarı lacivertli yönetimin, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç ön libero için Alanyaspor'un talep ettiği bonservis bedelini düşürmesini talep ettiği ve görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi. Adana Demirspor'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Maestro, bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. 17 kez de Angola Milli Takımı'nda ter döktü.

İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları
Fenerbahçe Norveç'te doludizgin!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54