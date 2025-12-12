Fenerbahçe orta sahasını Süper Lig'de buldu! Geçmişte de gündeme gelmişti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Sarı Kanarya, Adana Demirspor'da da oynarken ilgilendiği ancak sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Maestro'yu tekrar gündemine aldı. Sportif Direktör Devin Özek'in, 22 yaşındaki Angolalı dinamoyla el sıkıştığı öğrenildi.
Sarı lacivertli yönetimin, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç ön libero için Alanyaspor'un talep ettiği bonservis bedelini düşürmesini talep ettiği ve görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi. Adana Demirspor'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Maestro, bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. 17 kez de Angola Milli Takımı'nda ter döktü.
