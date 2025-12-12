Fenerbahçe orta sahasını Süper Lig'de buldu! Geçmişte de gündeme gelmişti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Üç kulvarda yarışan Fenerbahçe, uzun maratonda kadro sıkıntısı yaşamamak için kolları sıvadı. Teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında eksik bölgelerini takviye edecek sarı-lacivertliler, ön liberoda alternatiflerini çoğaltmak amacıyla yurt içine gözünü çevirdi.