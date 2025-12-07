Kanarya eriyor

Galatasaray'ın kazandığı haftada Başakşehir deplasmına çıkan Fenerbahçe ağır yara aldı. Maça çok hızlı başlayan ve ilk 8 dakikada Duran, Talisca ve Fred ile net pozisyonlar bulan sarı lacivertliler, 20'de Semedo'nun sakatlanması ile durakladı. İlk yarının ikinci yarısında Başakşehir pozisyonlar bulmaya başladı. Ederson 2 kurtarışla takımı ayakta tuttu. Karşılaşmaya G.Saray derbisinden 6 farklı isimle çıkan teknik direktör Tedesco, 57. dakikada oyuna müdahale etti. Duran-En Nesyri, Talisca-Nene ve Levent-Archie Brown değişikleri geldi. 64'te Skriniar'ın kafa golü ile öne geçen Fenerbahçe, 81'de Bertuğ'un kafa golüne engel olamadı. Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti. Fenerbahçe, bu sezon evinde Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi. Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı. Bugün Trabzonspor, Göztepe deplasmanında galip gelirse 34 puana çıkacak. Bu durumda sarı lacivertli takım ikincilik koltuğunu kaybedecek.

7 MAÇLIK SERİ DÜN SONA ERDİ

Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe'nin bu serisi sona erdi. Turuncu-lacivertlilerin 5 Şubat 2022'de kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe, 6'sı lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçı kazanmıştı.

TEDESCO NEŞTERİ VURDU

Kanarya'nın hocası Tedesco, G.Saray derbisinden farklı 6 isimle sahaya çıktı. Kart cezalısı Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe, Archie Brown'un yerine Levent, İsmail'in yerine Fred, Nene, Kerem ve En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı.

YİĞİT'TEN SİFTAH

Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros mücadelesi sonrası bu kez ligde forma şansı buldu. Yiğit, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Genç savunmacı dün harika performans sergiledi.

FENER'DE 4 EKSİK

F.Bahçe'de cezalı Oosterwolde ve PFDK'dan 3 maçtan men cezası alan Mert Hakan kadroda yoktu. Çağlar Söyüncü'nün de tedavisi sürdüğü için kadroya alınmadı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat da kadroda yoktu.