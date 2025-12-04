CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jhon Duran rüzgarı

Jhon Duran rüzgarı

Galatasaray maçının yıldızlaşan ismi olan Jhon Duran, Süper Lig’deki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Ligde 4 maçta süre alan Kolombiyalı yıldız 2 gol, 2 asistle hepsinde katkı sundu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jhon Duran rüzgarı

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran rüzgarı esiyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Duran, şanssız sakatlığına rağmen yaptığı skor katkısıyla göze çarpıyor. Genç yıldız, bu sezon Süper Lig'de sadece 4 maçta süre almasına karşın gol ve asist başarısıyla dikkat çekti. Süper Lig'de Kocaelispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında oynayan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarında puan kazandıran goller atan Jhon Duran, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor önünde de asistleriyle galibiyetlere önemli destek sağladı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA SEVİYOR

Sarı-lacivertli takımda sempatik hareketleri ve güçlü iletişimiyle dikkat çeken Jhon Duran arkadaşları tarafından çok seviliyor. Hem antrenmanlarda hem de tesiste takım arkadaşları Duran'a yakın ilgi gösteriyor. Fenerbahçe taraftarları da derbileri boş geçmeyen Kolombiyalı yıldızı daha fazla ilk 11'de görmek istiyor.

İLK 11'E GİRECEK

Jhon Duran, Galatasaray derbisinde attığı golün ardından ilk 11'e yaklaştı. Derbiye yedek kulübesinde başlayan Duran, Beşiktaş maçında olduğu gibi skor katkısı verdi. Youssef En Nesyri'nin formsuz oluşu da 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın önünü açacak.

F.Bahçe'de kritik görüşme! Transfer...
Reklam / İdefix
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Adliyedeki 154 milyonluk soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
G.Saray'da Nino sesleri!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25