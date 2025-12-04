Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran rüzgarı esiyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Duran, şanssız sakatlığına rağmen yaptığı skor katkısıyla göze çarpıyor. Genç yıldız, bu sezon Süper Lig'de sadece 4 maçta süre almasına karşın gol ve asist başarısıyla dikkat çekti. Süper Lig'de Kocaelispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında oynayan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarında puan kazandıran goller atan Jhon Duran, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor önünde de asistleriyle galibiyetlere önemli destek sağladı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA SEVİYOR

Sarı-lacivertli takımda sempatik hareketleri ve güçlü iletişimiyle dikkat çeken Jhon Duran arkadaşları tarafından çok seviliyor. Hem antrenmanlarda hem de tesiste takım arkadaşları Duran'a yakın ilgi gösteriyor. Fenerbahçe taraftarları da derbileri boş geçmeyen Kolombiyalı yıldızı daha fazla ilk 11'de görmek istiyor.

İLK 11'E GİRECEK

Jhon Duran, Galatasaray derbisinde attığı golün ardından ilk 11'e yaklaştı. Derbiye yedek kulübesinde başlayan Duran, Beşiktaş maçında olduğu gibi skor katkısı verdi. Youssef En Nesyri'nin formsuz oluşu da 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın önünü açacak.