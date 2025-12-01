CANLI SKOR ANA SAYFA
Eski Fenerbahçeli Michael Kadlec'den Galatasaray derbisi yorumu!

Eski Fenerbahçeli Michael Kadlec'den Galatasaray derbisi yorumu!

2013-2016 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Michael Kadlec, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 11:43
Eski Fenerbahçeli Michael Kadlec'den Galatasaray derbisi yorumu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Michael Kadlec, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Trt Spor'a konuşan Kadlec, "Kadıköy'de umarım çok iyi bir maç olur. Elbette bu bir derbi olduğu için tam bir düello olacak. Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusu olarak, Fenerbahçe'nin kazanmasını umuyorum. Kazanarak ligde liderliğe yükseleceklerdir."

"LİGDE VE AVRUPA'DA İYİ OYNUYOR"

"Tedesco da bu sürede çok iyi bir iş çıkardı. Başlangıçta işler kolay değildi. Ama şu anda Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da çok iyi oynuyor. Tedesco, Almanya'da da çalıştı. Onun stilini beğeniyorum. Sadece derbide değil, bu performansa devam edeceğini düşünüyorum."

"BU DERBİNİN ANAHTARI..."

"Tüm pozisyonlar çok önemli olacak. Hepsi birden maça damga vurabilir. Bu tür mücadelelerde maçın adamını seçmek çok zor. Takım olarak kalmak önemli. Bu derbinin anahtarı bence disiplin. Kırmızı kart görmemek, 10 kişi kalmamak. Çünkü o zaman 11'e karşı oynamak daha da zorlaşır. Duyguları biraz kontrol etmek, takım ruhuyla oynamak gerekiyor."

"DERBİLER EN ÖZEL MAÇLAR"

"Bir diğer önemli şey, Fenerbahçe'nin evinde oynuyor olması. Taraftarın desteği büyük enerji verir. Fenerbahçe'nin taraftar desteğine ihtiyacı olacak. Benim için en iyi atmosfer, her zaman iç sahadaki maçlardı. Kadıköy'deki her maç özeldi ama Manisa'daki Süper Kupa finalini de unutamam. Stadyumun yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray taraftarıydı. Harika bir atmosferdi ve kupayı kazandık. Derbiler her zaman taraftarlar için yılın en özel maçlarıdır." dedi.

