Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 39 dakikada bir atıyor

39 dakikada bir atıyor

Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında Fenerbahçe, rakip ağlara tam 30 gol bıraktı. Ligin en fazla gol atan takımı olan sarı-lacivertliler, maç başına ise 2.31'lik bir ortalama tutturdu. 39 dakikada bir ağları sarsan sarı-kanaryada en çok gol bulan isim ise; Youssef En-Nesyri...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
39 dakikada bir atıyor

Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında Fenerbahçe, rakip ağlara tam 30 gol bıraktı. Ligin en fazla gol atan takımı olan sarı-lacivertliler, maç başına ise 2.31'lik bir ortalama tutturdu. 39 dakikada bir ağları sarsan sarı-kanaryada en çok gol bulan isim ise; Youssef En-Nesyri...

Faslı yıldız ligde attığı 7 golle, sarı-lacivertlilerin en fazla skor üreten ismi. Nesyri'yi 6'şar golle, Asensio ve Talisca takip ediyor.

Fenerbahçe, ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunsa da kalesini kapatmakta zorlandı. 12 defa meşin yuvarlağı filelerinde göre sarı-kanarya, 98 dakikada bir gol yedi. Galatasaray ise 8 kez topu ağlarında gördü. 145 dakikada bir gol yiyen sarı-kırmızılılar, atılan gol konusunda ise Fenerbahçe'nin gerisinde. 28 defa gol sevinci yaşayan cimbom, 42 dakikada bir gol atarken, 2.15'lik ortalama yakaladı.

