CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Milli ara sonrası namağlup serisini sürdürmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde puan farkını tekrar 1'e düşürmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de muhtemel 11 ise araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle, "Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 07:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında gözler, Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Milli aranın ardından yeniden sahne alacak olan sarı-lacivertliler, namağlup serisini devam ettirerek zirve yarışında hata yapmamak istiyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde puan farkını tekrar 1'e indirmeyi hedefliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin sahaya hangi 11'le çıkacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Maç heyecanını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, "Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı izle" aramalarını yoğunlaştırmış durumda. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljibasic, Emrecan, Laçi, Sakyi, Sowe

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde milli araya 4'te 4 yaparak giren Fenerbahçe, Rize deplasmanında galibiyet serisini 5'e çıkartmanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, Galatasaray'ın kazandığı haftada puanını 31'e çıkartıp, aradaki farkı tekrar 1'e düşürmeyi amaçlıyor.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı nasıl, nereden izlenir

RİZESPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE NAMAĞLUP İLERLİYOR

Fenerbahçe, ligde 12 haftada 28 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, lig tarihinde 12 haftalık süreçte yenilgi almadığı son sezon 2005 yılıydı. Söz konusu sezona 2 beraberlikle başlarken, sonrasında üst üste 12 maçta 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 4 maçında hanesine 3 puan yazdırdı.

Fenerbahçe puan durumu

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

NELSON SEMEDO CEZALI, OOSTERWOLDE SINIRDA

Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nelson Semedo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı istatistikleri

FENERBAHÇE KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı kadrosu

RİZESPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 47. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 31 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 105 gol atarken, Rizespor 43 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Rize'de 5-0, Kadıköy'de 3-2'lik skorlarla galip geldi.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçları

FENERBAHÇE'DEN KARADENİZ EKİBİNE ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı izle

SON YILLARDA FARKLI KAZANIYOR

Fenerbahçe'nin rekabette büyük üstünlük sağladığı Rizespor'a karşı son yıllarda deplasmanda gollü galibiyetler elde etti. Son 10 yılda (küme düştüğü sezon dışında) ligde 7 galibiyetle döndüğü deplasmanda 1 kez 6-0, 2 kez 5-1, 1 kez de 5-0'lık skorlar kayıtlara geçti.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı sonucu

İLHAN PALUT 12. KEZ RAKİP

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Palut, teknik adamlık kariyerinde Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla sarı-lacivertlilere rakip oldu. Tamamı Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Palut'un çalıştırdığı takımlar 2 galibiyet alırken, 8 kez de mağlubiyet yaşadı. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İlhan Palut istatistikleri

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

D&R REKLAM
G.Saray'dan orta saha sürpriz hamle!
DİĞER
Fenerbahçe'nin transfer bombası Süper Lig'den! Bu ismi kimse beklemiyordu...
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
F.Bahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
Daha Eski
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 00:50
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! 00:50
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! 00:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:50
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 00:50