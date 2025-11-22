CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı için kamp kadrosunu açıkladı. Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez kafilede yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 17:09 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 17:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde dört önemli isim bu mücadelede yer almayacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez bulunmuyor.

Portekizli sağ bek Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski için tedavi süreci devam ediyor.

Yoğun maç temposundan dönen Edson Alvarez için teknik heyet oyuncuyu riske etmeme kararı aldı ve Meksikalı orta saha Rize deplasmanı kafilesine götürülmedi.

Sağ dizinde gerilme tespit edilen Çağlar Söyüncü ise tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin resmi olarak açıkladığı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

REKLAM - D&R
Derbi öncesi kart alarmı! 2 isim...
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
Saran Lewandowski ile başlıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor Hatay'da kazandı! Pendikspor Hatay'da kazandı! 15:48
Bandırma'da Tanque sahnede! Bandırma'da Tanque sahnede! 15:41
Derbi öncesi kart alarmı! 2 isim... Derbi öncesi kart alarmı! 2 isim... 15:25
Eyüpspor-Karagümrük | CANLI Eyüpspor-Karagümrük | CANLI 15:01
Premier Lig | Newcastle United-Manchester City detayları! Premier Lig | Newcastle United-Manchester City detayları! 14:50
Fırat Okul G.Saray'da Fırat Okul G.Saray'da 14:42
Daha Eski
Brighton-Brentford maçı kanal bilgisi ve saati! Brighton-Brentford maçı kanal bilgisi ve saati! 14:32
Fulham-Sunderland maçı hangi kanalda? Fulham-Sunderland maçı hangi kanalda? 14:12
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 13:53
Liverpool-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri! Liverpool-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri! 13:51
G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve... G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve... 13:37
Burnley-Chelsea maçı hangi kanalda? Burnley-Chelsea maçı hangi kanalda? 13:23