Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde dört önemli isim bu mücadelede yer almayacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez bulunmuyor.

Portekizli sağ bek Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski için tedavi süreci devam ediyor.

Yoğun maç temposundan dönen Edson Alvarez için teknik heyet oyuncuyu riske etmeme kararı aldı ve Meksikalı orta saha Rize deplasmanı kafilesine götürülmedi.

Sağ dizinde gerilme tespit edilen Çağlar Söyüncü ise tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin resmi olarak açıkladığı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.