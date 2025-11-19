CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye çifte piyango! 20 milyon Euro'luk gelir

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye çifte piyango! 20 milyon Euro’luk gelir

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Kiralık gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos'a talip olan Real Betis ve Como, bonservis için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler iki oyuncudan toplam 20 milyon Euro gelir bekliyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye çifte piyango! 20 milyon Euro’luk gelir

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos, gittikleri takımlarda gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye çifte piyango! 20 milyon Euro’luk gelir

Sabah'ta yer alan habere göre hem Real Betis hem de Como, oyuncuların bonservisini alma konusunda resmi adımları atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye çifte piyango! 20 milyon Euro’luk gelir

Real Betis, Amrabat için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyol temsilcisinin sunduğu bu rakam, sarı-lacivertliler tarafından olumlu karşılandı. Betis'in sezonun ilk yarısındaki performansından oldukça memnun olduğu Faslı orta saha için süreç kısa sürede sonuçlanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye çifte piyango! 20 milyon Euro’luk gelir

PAZARLIKLAR HIZLANACAK

İtalya Serie A ekibi Como da Diego Carlos için masada. İlk görüşmelerde 7-8 milyon Euro seviyesinde bir teklif konuşulsa da Fenerbahçe'nin beklentisi 10 milyon Euro. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye çifte piyango! 20 milyon Euro’luk gelir

Fenerbahçe, iki oyuncudan toplamda 20 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kaynak, devre arası ve gelecek yaz transfer döneminde kulübün elini ciddi şekilde güçlendirecek.

