TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye çifte piyango! 20 milyon Euro’luk gelir

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos, gittikleri takımlarda gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre hem Real Betis hem de Como, oyuncuların bonservisini alma konusunda resmi adımları atmaya hazırlanıyor.