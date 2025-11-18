Talisca'dan çok konuşulacak Mourinho ve Tedesco açıklaması!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Brezilyalı, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho ve mevcut teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, Brezilya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Lance!'e konuşan tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu ve şu anki teknik direktör Domenico Tedesco ile arasındaki farkları anlattı.
"MOURINHO HARİKA BİR KOÇ"
Portekizli çalıştırıcıdan övgü dolu sözlerle bahseden Talisca, "Çok önemli bir öğrenme deneyimiydi. Onunla çalışmanın benim için de özel olduğunu düşünüyorum. Harika bir koç olduğunu düşünüyorum, onunla çalışmak çok güzeldi. Elbette şampiyonluk kazanamadı, kısmen sadece bir yıl kaldığı için ama burada da çok iyi bir iş çıkardı." dedi.
Brezilyalı futbolcu ayrıca, "Onunla çok iyi bir ilişkim vardı ama onunla pek neşeli ve komik anlar yaşamadım. Ama antrenmanlarda çok iyi bir ilişkimiz, iyi bir iletişimimiz vardı. Çok insancıl ve bu da onu çok farklı kılıyor," diye ekledi orta saha oyuncusu." ifadelerini kullandı.
Anderson Talisca, Jose Mourinho'nun yanı sıra sarı-lacivertlilerin mevcut teknik direktör Domenico Tedesco'dan da bahsetti.
"TEDESCO DA ÇOK İYİ BİR TEKNİK ADAM"
31 yaşındaki futbolcu, İtalyan çalıştırıcıyla ilgili, "Bence her teknik direktörün kendine özgü bir felsefesi vardır. Mourinho'nun da, Tedesco'nun da ama teknik Tedesco'nun çalışması da çok iyi. Oyuncuya çok yardımcı olan bir çalışma ve o da çok iyi teknik bir adam, tıpkı Mourinho gibi ben de bunu çok seviyorum. Ama bunlar iki farklı yaklaşım, aralarında bir karşılaştırma yapılamaz ancak Tedesco'nun çalışması da çok üst düzeyde." yorumunu yaptı.