Rize’de de Talisca

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ideal 11'ini büyük ölçüde belirlese de ileri uçta henüz istediği istikrarı yakalayamadı. İtalyan çalıştırıcı, Jhon Duran'ın henüz hazır olmaması Nesyri'nin de düşük performansı nedeniyle bu bölgede zaman zaman Anderson Talisca'yı tercih ediyor. Milli ara öncesinde oynanan son Kayserispor mücadelesinde de Brezilyalı yıldızı ileri uçta görevlendirmişti. Talisca'nın olduğu senaryoda sahaya 4-1-4-1 dizilimiyle çıkan Tedesco, bu sistemden Rize'de vazgeçmeyecek ve sambacıyı gol ayağı olarak yine santrfor bölgesinde değerlendirecek. Tedesco'nun Talisca'yı santrfor olarak oynatmasının ana sebeplerinden biri Kayseri karşısında oynanan oyun ve Youssef En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan yorgun olarak dönecek olması... Tedesco, milli arada Talisca'yla özel olarak ilgileniyor.

MESAİ BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler'de Çaykur Rizespor mesaisi bugün kaldığı yerden devam edecek. Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelecek ve hazırlıklarını sürdürecek.