Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco'nun prensi Goretzka

Tedesco'nun prensi Goretzka

Sarı-lacivertlılerın de ocak ayında resmi adımları atacağı belirtildi. İtalyan medyasından Leggo; İtalyan teknik adamın, Bayern'le kontratı bitecek Alman maestro Leon Goretzka'yı listenin en tepesine yazdığını öne sürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Tedesco'nun prensi Goretzka

Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kadro planlamasına hız verdi. Yönetim, devre arası için yıldız bir orta saha transferine odaklanırken, İtalyan çalıştırıcının önceliği de netleşti. İtalyan basınından Leggo'nun haberine göre; Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin en tepesine Leon Goretzka'yı yazdı. Alman devi Bayern Münih ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki yıldız maestro için sarı-lacivertliler, ocak ayında resmi adımı atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Goretzka'ya çubukluyu giydirmek adına ocak ayında agresif bir transfer politikası izleyip tüm şartlarını zorlayacağı vurgulandı. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maçta süre alan tecrübeli orta saha, toplam 786 dakika sahada kaldı. 65 kez de Almanya Milli Takımı formasını giyen Goretzka'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro seviyesinde.

