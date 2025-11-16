Jhon Duran radarımızda

Kolombiya Teknik Direktörü Lorenzo, Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı ile ilgili konuştu. Y.Zelanda'yla dostluk maçı öncesi açıklamalarda bulunan Lorenzo, "Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var" dedi.