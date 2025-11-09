Dorgeles Nene: Armamızı öptüm çünkü...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına 2 gol kaydeden Dorgeles Nene, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE NENE'NİN AÇIKLAMALARI

"Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm, çünkü Fenerbahçe çok büyük!

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."

GOL SEVİNCİ HAKKINDA

"Antrenmanlardan önce müzik dinliyoruz. Ben de dans edebiliyorum. Talisca da eşlik etti o dansta bana."