Zafer yakışır

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçında bu akşam Çekya ekibi Viktoria Plzen'e deplasmanda konuk olacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Bu önemli müsabaka TRT 1'den ekranlara gelecek. Sarı-lacivertli takımımız, Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

İKİ TAKIM DA FORMDA

Domenico Tedesco ile çıkışa geçen Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet aldı, 1 beraberlik yaşadı ve bu süreçte hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler son yenilgisini 24 Eylül'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e karşı 3-1'lik skorla almıştı. Rakip Viktoria Plzen ise son 6 resmi maçını kaybetmezken 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı ve formda bir görüntü çizdi.

İŞTE V. PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

V. Plzen: Jedicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Spacil, Cerv, Souare, Memic, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri (Duran)