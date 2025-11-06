CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sahne Jhon Duran'ın

Sahne Jhon Duran'ın

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 yenerek derbide kritik bir zafer elde eden Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geri dönüşü yüzleri güldürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sahne Jhon Duran'ın

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 yenerek derbide kritik bir zafer elde eden Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geri dönüşü yüzleri güldürüyor.

Kolombiyalı yıldızın Beşiktaş'a karşı attığı goldeki mücadelesi, inancı ve azmi taraftarları çok sevindirdi. Avrupa futbolunda yeteneği ve potansiyeliyle tanınan 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de de farkını göstermeye başladı. Duran'ın kısa sürede fizik gücünü toparlaması ve form tutmaya başlaması yüzleri güldürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco da Jhon Duran'ın başarılı geri dönüşü ve yakaladığı hırslı görüntüden çok memnun...

Duran'ı ilk 11'e bir an önce monte etmeyi düşünen İtalyan teknik direktör, genç forvete çok güveniyor.

Kolombiyalı futbolcunun hem çok potansiyelli hem de çok yetenekli olduğunu iyi bilen Tedesco, öğrencisiyle sık sık iletişim kuruyor. Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın kısa sürede Fenerbahçe'nin değişilmezlerinden biri olması bekleniyor.

G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: "Duyduklarım beni çok üzdü"
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50