Sahne Jhon Duran'ın

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 yenerek derbide kritik bir zafer elde eden Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geri dönüşü yüzleri güldürüyor.

Kolombiyalı yıldızın Beşiktaş'a karşı attığı goldeki mücadelesi, inancı ve azmi taraftarları çok sevindirdi. Avrupa futbolunda yeteneği ve potansiyeliyle tanınan 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de de farkını göstermeye başladı. Duran'ın kısa sürede fizik gücünü toparlaması ve form tutmaya başlaması yüzleri güldürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco da Jhon Duran'ın başarılı geri dönüşü ve yakaladığı hırslı görüntüden çok memnun...

Duran'ı ilk 11'e bir an önce monte etmeyi düşünen İtalyan teknik direktör, genç forvete çok güveniyor.

Kolombiyalı futbolcunun hem çok potansiyelli hem de çok yetenekli olduğunu iyi bilen Tedesco, öğrencisiyle sık sık iletişim kuruyor. Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın kısa sürede Fenerbahçe'nin değişilmezlerinden biri olması bekleniyor.