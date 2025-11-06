Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI (EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. hafta maçında Fransız ekibi ASVEL'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot oynanıyor: F.Bahçe Beko 3-2 ASVEL
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.