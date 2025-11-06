CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI (EuroLeague)

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI (EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. hafta maçında Fransız ekibi ASVEL'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 20:35 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 20:51
Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI (EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. hafta maçında Fransız ekibi ASVEL'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: F.Bahçe Beko 3-2 ASVEL

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

