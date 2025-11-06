Başarılı tablo çizdi

Fenerbahçe, 2009 yılına kadar UEFA Kupası, 2009-10 sezonundan itibaren de Avrupa Ligi olarak oynanan turnuvada başarılı oldu. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi. Kanarya, 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 maç beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 2009 yılına kadar UEFA Kupası, 2009-10 sezonundan itibaren de Avrupa Ligi olarak oynanan turnuvada başarılı oldu. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi. Kanarya, 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 maç beraberlikle sonuçlandı.