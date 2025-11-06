Tedesco güven kazandı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, tüm camianın güvenini kazandı.

İtalyan çalıştırıcı kısa sürede aldığı olumlu sonuçlarla alkışları topladı. Jose Mourinho sonrası göreve gelen ve hiç transfer yapmamasına karşın önemli bir başarı elde eden Tedesco, taraftarların da gönlünü fethetti.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde son 7 resmi 6 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin hocası, hem takımda hem de tribünler özlenen havayı oluşturdu. Camianın yeniden kenetlenmesinde Tedesco ve ekibinin başarısı dikkat çekti.

BAŞKAN SADETTİN SARAN'DAN DESTEK

Başkan Sadettin Saran, son dönemde yakalanan çıkışta takıma ve teknik heyete verdiği güçlü destekle dikkat çekti. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, her fırsatta Tedesco ve öğrencilerinin yanında oluyor.

Sadettin Saran, son Beşiktaş derbisi sonrası da galibiyet primi ödeyerek moralleri yükseltti.