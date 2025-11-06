294. mücadele

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294'üncü maçına çıkacak. Sarılacivertliler, Avrupa kupalarında 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.
