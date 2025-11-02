CANLI SKOR ANA SAYFA
Domenico Tedesco'dan Levent Mercan ve Archie Brown sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Dev derbi öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Levent Mercan tercihi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 19:19 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 19:25
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor.

Dev derbi öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Levent Mercan tercihi hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ:

Archie ve Levent... İkisi de iyi oyuncu. Levent bu akşam yapmak istediklerimize daha çok uyuyor profil olarak. Maç içinde de 5 değişiklik hakkımız var. Hem Archie hem Levent iyi form durumunda. Bunlar lüks problemler.

Ben hep özgüvenliyim. İlk geldiğim günden beri... Takımın özgüvenli olması daha önemli. Son 6 maçta 5 kez kazandık. Takım da özgüvenli. Zor maçlar oynadık. Keyif almamız gerekiyor. Benimle birlikte ilk İstanbul derbisi olacak. Sabırsızlanıyorum."




