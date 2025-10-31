TRANSFER HABERİ - Sevilla’nın gözü Asensio’da! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif yolda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı. Sevilla, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni takviyeler için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut yıldızlarına gelen tekliflerle ilgileniyor.
Bu oyunculardan biri de sezon başında takıma katılan İspanyol yıldız Marco Asensio oldu. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, La Liga ekibi Sevilla, devre arasında Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Sevilla Teknik Direktörü Matías Almeyda'nın, takımın tecrübeli kanat oyuncusu Alexis Sánchez'in performansından memnun olmadığı ve onun yerine Asensio'nun transfer edilmesi yönünde yönetime ısrarla rapor sunduğu belirtildi.
