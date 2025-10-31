TRANSFER HABERİ - Sevilla’nın gözü Asensio’da! Fenerbahçe’ye sürpriz teklif yolda

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni takviyeler için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut yıldızlarına gelen tekliflerle ilgileniyor.

Bu oyunculardan biri de sezon başında takıma katılan İspanyol yıldız Marco Asensio oldu. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, La Liga ekibi Sevilla, devre arasında Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.