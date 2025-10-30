CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ülkesinde gündem olan Edson Alvarez'den derbisi öncesi sevindirici haber geldi. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Meksikalı orta sahanın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 10:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe'de Edson Alvarez gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

Teknik heyet ve taraftarlardan tam not alan Meksikalı orta saha oyuncusu ülkesinde de gündem oldu.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

El Universal'in haberinde Alvarez'in Gaziantep FK karşısında 55 dakika süre aldığı ve 18 pasın 14'ünde isabet sağladığı aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

Ayrıca haberde, rakip atakların durdurulmasında önemli katkısı olan Edson Alvarez için Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini aldığı da belirtildi.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

DERBİ ÖNCESİ SEVİNDİRİCİ HABER

Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Edson Alvarez'in Beşiktaş maçında forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kazanan kadroyu devam ettirmek isteyen Tedesco'nun ilk 11'ini değiştirmesi bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! 11:17
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 10:56
Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 10:55
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları 10:47
Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 09:19
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! 09:25
Daha Eski
Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman? 09:28
Beşiktaş’ta derbi öncesi prim dopingi! Beşiktaş’ta derbi öncesi prim dopingi! 09:43
1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 09:53
Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı 09:59
Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! 10:18
Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu 10:42