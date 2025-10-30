Fenerbahçe'de derbi öncesi Edson Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu

Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe'de Edson Alvarez gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Teknik heyet ve taraftarlardan tam not alan Meksikalı orta saha oyuncusu ülkesinde de gündem oldu. El Universal'in haberinde Alvarez'in Gaziantep FK karşısında 55 dakika süre aldığı ve 18 pasın 14'ünde isabet sağladığı aktarıldı. Ayrıca haberde, rakip atakların durdurulmasında önemli katkısı olan Edson Alvarez için Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini aldığı da belirtildi. DERBİ ÖNCESİ SEVİNDİRİCİ HABER Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Edson Alvarez'in Beşiktaş maçında forma giymesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kazanan kadroyu devam ettirmek isteyen Tedesco'nun ilk 11'ini değiştirmesi bekleniyor. Meksikalı orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı.