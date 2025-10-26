Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran için flaş karar! Beşiktaş maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi iki takımdan da dikkat çeken haberler gelmeye başladı. Kanarya'da son olarak Jhon Duran ile ilgili yaşanan o gelişme gündem oldu. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kanarya bu mücadele öncesi takımın yıldız isimlerinden Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Teknik direktör Tedesco'nun, Gaziante FK maçında Duran'a Stuttgart mücadelesine göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
