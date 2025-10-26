CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran için flaş karar! Beşiktaş maçında...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran için flaş karar! Beşiktaş maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi iki takımdan da dikkat çeken haberler gelmeye başladı. Kanarya'da son olarak Jhon Duran ile ilgili yaşanan o gelişme gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 12:02
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran için flaş karar! Beşiktaş maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran için flaş karar! Beşiktaş maçında...

Kanarya bu mücadele öncesi takımın yıldız isimlerinden Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran için flaş karar! Beşiktaş maçında...

Teknik direktör Tedesco'nun, Gaziante FK maçında Duran'a Stuttgart mücadelesine göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Jhon Duran için flaş karar! Beşiktaş maçında...

Futbolcunun, Beşiktaş derbisindeki durumu da merak konusu haline gelirken yıldız ismin bu kritik maçta ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.

