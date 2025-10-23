Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye ve takımın performansına dair açıklamalarda bulundu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu sözleri…

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

"Geçen maç da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz.

Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız."