CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak!

Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Aktürkoğlu’nun açıklamaları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye ve takımın performansına dair açıklamalarda bulundu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu sözleri…

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

"Geçen maç da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz.

Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız."

REKLAM - İdefix
Samsunspor-Dinamo Kiev | CANLI
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 21:47
TBF'den G.Saray ve Karşıyaka'ya ceza! TBF'den G.Saray ve Karşıyaka'ya ceza! 21:39
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 21:36
Stuttgart'ın penaltısı VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Stuttgart'ın penaltısı VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 21:26
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 21:23
Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! 21:16
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:37
Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı! 20:05
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e mesaj! F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e mesaj! 19:48
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 19:26
G.Saray'dan Barış Alper paylaşımı! G.Saray'dan Barış Alper paylaşımı! 19:23
Spencer Dinwiddie B. Münih'te! Spencer Dinwiddie B. Münih'te! 19:13