TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Merih Demiral sesleri! Ocak ayında…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, hem savunmayı güçlendirmek hem de takıma liderlik ruhu kazandırmak adına ocak ayında Merih için harekete geçmeyi planlıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de gözler Al-Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki stoper Merih Demiral'a çevrildi. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco ile sık sık görüşmeler yapan sarı-lacivertli yönetim, hem takıma katkı sağlayacak hem de Samandıra ruhuna güç verecek bir ismi kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral ismi gündemde duruyor.
SARI-LACİVERT SEVGİSİ
Savunmadaki eksikliği bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Merih'i geri getirmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile halihazırda sözleşme görüşmeleri yapan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayı da giymek istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüpte A takımda seviyesinde istediği fırsatları bulma şansı olmayan Merih'in Kadıköy'de sahaya çıkma hayali olduğu biliniyor. Aynı zamanda lider özellikleriyle Samandıra'ya da bir ruh katabileceği belirtiliyor.
MİLLİ TAKIMIN LİDERLERİNDEN
Samandıra'da yeniden birlik beraberlik havası oluşturmak isteyen Fenerbahçe, lider profilde futbolcular arıyor. Merih Demiral da hem Fenerbahçe sevgisi hem de liderlik özellikleriyle bu tanıma uyuyor. A Milli Takım'da da takımın liderlerinden olan Merih'in Samandıra'ya güç katacağı ifade ediliyor
Merih Demiral, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü özel bir mesajla kutladı. Sosyal medya hesabından Kerem'le bir fotoğrafını paylaşan Merih'in mesajı dikkatlerden kaçmadı.
AL-AHLI BIRAKMAK İSTEMİYOR
Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli, Merih Demiral ile yola devam etmek istiyor. Merih'e yeni bir sözleşme teklifi sunan Al-Ahli, kontratı uzatmayı hedefliyor. Ancak Merih'in sözleşmesini uzatsa bile ocak ayında olabilecek bir teklifte Fenerbahçe ile görüşmeye her zaman hazır olduğu dile getirildi.
KALBİ F.BAHÇE'DE
Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen Merih Demiral, her fırsatta Fenerbahçe'ye gönül verdiğini ifade ediyor. Kadıköy'de bir gün mutlaka sahaya çıkmak istediğini de söyleyen Merih, taraftarlar tarafından da çok seviliyor. Merih Demiral, sosyal medya hesaplarında da zaman zaman Fenerbahçe paylaşımları yapıyor.