Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Düşman değiliz

Düşman değiliz

Aziz Yıldırım, Ali Koç’a sert yüklendi: “Hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim. Dediysem ve arkadaşlarım da bunu söylediyse ben şerefsizim ama bunu demediğim halde ima edenler şerefsizdir”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Düşman değiliz

Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında kendisine sert sözlerle yüklenen Ali Koç'a aynı şekilde karşılık verdi: "Çok güzel konuştun Ali ama ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim. Dediysem ve arkadaşlarım da bunu söylediyse ben şerefsizim ama bunu demediğim halde ima edenler şerefsizdir. Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Ben hapis yattığımda gocunmadım, şikayetçi olmadım. Bugünde olmadım. Ben Fenerbahçe şampiyon olsun istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye. Çocuklar ağlıyorlar. Benim kızım ağlıyor. Ben kendimden biliyorum. Biz bu kulübün evlatlarıyız. Ben kulübün kendisiyim dedim. Benim neler ifade ettiğimi anlarsınız. Biz F.Bahçe'nin düşmanı değiliz, Fenerbahçe'nin kendisiyiz."

SON DAKİKA
