Jhon derbide hazır olacak

Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde yaşadığı sakatlıktan sonra formasından uzak kalan Jhon Duran, çalışmalara başlamıştı. Sağlık ekibiyle iletişim halinde olan teknik direktör Tedesco, Kolombiyalı yıldızı Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında riske etmeyi düşünmüyor. Tedesco'nun Duran'ı 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisine hazırladığı öğrenildi.