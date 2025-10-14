Fenerbahçe’de büyük revizyon

Fenerbahçe'de yönetimin değişmesinin ardından radikal kararlar alınmaya devam ediyor... Önce iletişim direktörü Alper Yemenciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sonrasında ise takımın yıldız isimleri İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun'u kadro dışı bıraktı. Sadettin Saran Yönetimi, dün de scout ekibiyle bir toplantı yaptı ve bugüne kadarki çalışmaların raporunu istedi. Toplantı sonunda scouting yapılanmasının yeniden inşa edilmesine karar verildi ve ekip sil baştan oluşturulacak. Fenerbahçe'deki değişimler ilerleyen günlerde de devam edecek.