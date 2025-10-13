Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

Fenerbahçe'dedevre arası transfer çalışmaları şimdiden start almış durumda... İlk transfer orta sahaya yapılacak. Fred'i fizik olarak yetersiz bulan teknik direktör Domencio Tedesco, bu bölgede denediği diğer isimlerden de istediği verimi şu ana kadar alamadı. Başkan Sadettin Saran'la kısa süre önce bir görüşme yapan İtalyan teknik adam, devre arasında orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Bu konuda başkana da bazı isimleri verdi.
TEDESCO GÖRÜŞME YAPACAK
Tedesco'nun listesinin ilk iki sırasında Feyenoord'dan Quinten Timber ve Bayern Münih'ten Leon Goretzka var... Tedesco'nun önceliğinin ise 2017-18'de Schalke 04'te birlikte çalıştığı Goretzka olduğu öğrenildi. Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için temaslar milli aradan sonra başlayacak. İtalyan çalıştırıcı da eski öğrencisiyle bir görüşme yapacak. Hedef; Goretzka'yı devre arasında makul bir bonservisle kadroya katmak.
ROTASYONDA KALIYOR
Goretzka, bu sezon da geçen sezon olduğu gibi teknik direktör Vincent Konpany tarafından rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor. Bu sezon beş farklı kulvarda 11 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha sadece 571 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 1 gol atan Alman yıldız, asist ise üretemedi.
Goretzka, en iyi performansını Hansi Flick yönetiminde gösterdi. Alman yıldız, Flick'le çıktığı 64 maçta 15 gol, 18 asistlik katkı sağladı.
TEDESCO'YLA 29 MAÇ
Leon Goretzka, 2017-18 sezonunda Schalke'de forma giyerken takımın başında da Domenico Tedesco bulunuyordu. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde o sezon 29 maçta forma giyen ve 2202 dakika sahada kalan Alman oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuş, sezon sonunda da Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.