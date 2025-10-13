CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferdeki Domenico Tedesco detayı ise dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları şimdiden start almış durumda... İlk transfer orta sahaya yapılacak. Fred'i fizik olarak yetersiz bulan teknik direktör Domencio Tedesco, bu bölgede denediği diğer isimlerden de istediği verimi şu ana kadar alamadı. Başkan Sadettin Saran'la kısa süre önce bir görüşme yapan İtalyan teknik adam, devre arasında orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Bu konuda başkana da bazı isimleri verdi.

Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

TEDESCO GÖRÜŞME YAPACAK

Tedesco'nun listesinin ilk iki sırasında Feyenoord'dan Quinten Timber ve Bayern Münih'ten Leon Goretzka var... Tedesco'nun önceliğinin ise 2017-18'de Schalke 04'te birlikte çalıştığı Goretzka olduğu öğrenildi. Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için temaslar milli aradan sonra başlayacak. İtalyan çalıştırıcı da eski öğrencisiyle bir görüşme yapacak. Hedef; Goretzka'yı devre arasında makul bir bonservisle kadroya katmak.

Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

ROTASYONDA KALIYOR

Goretzka, bu sezon da geçen sezon olduğu gibi teknik direktör Vincent Konpany tarafından rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor. Bu sezon beş farklı kulvarda 11 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha sadece 571 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 1 gol atan Alman yıldız, asist ise üretemedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

EN İYİ PERFORMANSI FLICK'LE

Goretzka, en iyi performansını Hansi Flick yönetiminde gösterdi. Alman yıldız, Flick'le çıktığı 64 maçta 15 gol, 18 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den Goretzka hamlesi! Transferde flaş Tedesco detayı

TEDESCO'YLA 29 MAÇ

Leon Goretzka, 2017-18 sezonunda Schalke'de forma giyerken takımın başında da Domenico Tedesco bulunuyordu. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde o sezon 29 maçta forma giyen ve 2202 dakika sahada kalan Alman oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuş, sezon sonunda da Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
Galatasaray'dan orta saha harekatı!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
Singo için rekor bonservis beklentisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54