Ederson'un derbi provası Stuttgart'la

Sakatlığı sebebiyle Samsunspor maçında oynayamayan, Ederson, 2 hafta yok. Kulüp doktorları, sambacıyı en kısa sürede sahalara döndürmek için çaba sarf ediyor. 32 yaşındaki Ederson'un K.Gümrük maçında oynaması beklenmiyor. Avrupa Ligi'nde Stuttgart'la oynanacak maçta kaleyi teslim alması beklenirken, Beşiktaş derbisi de maç temposu açısından hazırlanma fırsatı olacak.
