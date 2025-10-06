Kerem’le 45 dakika

Fenerbahçe'ye 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Kerem Aktürkoğlu, kendisine yapılan ağır eleştirilere Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında cevap vermişti. Attığı iki golle de sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandıran milli oyuncu, Samsunspor deplasmanında ise yine etkisiz kaldı. Maça 11'de başlayan Kerem, 45'te Tedesco tarafından oyundan alındı. Yerine Oğuz Aydın girdi.