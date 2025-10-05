CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Samsunspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Samsunspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:45 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 22:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle son buldu.

18. dakikada Holse'nin ortasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı.

24. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası ön çizgisinde kaleci Okan karşı karşıya kalan En-Neysri'nin şutunda Okan topu kurtardı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın şutunda top filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! Devamını Oku BUNU DA OKU

41. dakikada Asensio'nun kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Musaba'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

46. dakikada Musaba'nın ortasında kale çizgisi önünde Marius'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. Karşılaşmanın 50. dakikasında sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar sarı gört gördü. Yıldız isim bu kartla Fenerbahçe'nin ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçta cezalı duruma düştü.

F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! Devamını Oku BUNU DA OKU

52. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Tarık, topu çeldi.

59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.

Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! Devamını Oku BUNU DA OKU

64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ntcham'ın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

70. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası dışından Fred'in şutunda top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Polat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

Samsun'da penaltı VAR'dan döndü!
F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli geriden dönmesini bildi! Napoli geriden dönmesini bildi! 21:27
Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! 21:25
Bodrum'dan Hatay'a farklı tarife! Bodrum'dan Hatay'a farklı tarife! 21:23
F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! 21:14
Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! 21:13
City tek attı! 3 aldı City tek attı! 3 aldı 20:54
Daha Eski
F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! 20:41
Odegaard kadrodan çıkarıldı! Odegaard kadrodan çıkarıldı! 20:31
Bursa'da Çağlayan istifa etti! Bursa'da Çağlayan istifa etti! 20:13
Ayhancan gözyaşlarına engel olamadı! Ayhancan gözyaşlarına engel olamadı! 20:02
Milliler Avrupa şampiyonu! Milliler Avrupa şampiyonu! 19:41
Barcelona'ya Sevilla şoku! Fark yediler Barcelona'ya Sevilla şoku! Fark yediler 19:36