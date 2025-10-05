Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 22:41
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, golsüz eşitlik ile sonuçlanan mücadeleden 1 puan ile döndü ve zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"BAHANELER ÜRETMEYİ SEVMEM"

"Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!"

("Devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir?" sorusuna yanıt olarak)

"Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!"

"KENDİMİ DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ UMURSUYORUM"

"Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."

Anasayfa
